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С начала проведения операции Объединенных сил на Донбассе на блокпостах было задержано 1358 человек, из них 415 человек по подозрению в участии в незаконных вооруженных формированиях. Об этом заявил командующий ОС, генерал-лейтенант Сергей Наев на брифинге, сообщает 112 Украина.

«Всего за время проведения Операции совместными действиями Нацгвардии и Нацполиции Украины на стационарных и мобильных блокпостах было проверено около 4 млн 200 тыс. граждан и более 2 млн. 800 тыс. единиц транспортных средств», - заявил Наев.

Благодаря работе структурных и территориальных подразделений полиции Донецкой и Луганской обл. удалось уменьшить количество совершенных тяжких и особо тяжких преступлений. Уменьшение совершение умышленных убийств на 28%, разбойных нападений – на 23%, грабежей – на 14%. Возросло количество раскрытых умышленных убийств на 88%, тяжких телесных повреждений – до 95%, разбойных нападений – до 83%, ограблений – до 77%.

Напомним, ранее Наев заявил, что с начала поведения операции Объединенных сил возвращены под контроль Украины около 24 квадратных километра территории, в том числе 3 населенных пункта. 
ForUm

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