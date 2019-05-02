С начала поведения операции Объединенных сил возвращены под контроль Украины 24 квадратных километра территории, в том числе 3 населенных пункта. Об этом заявил командующий Объединенными силами Сергей Наев в своем обращении по случаю первой годовщины проведения операции, сообщает пресс-центр штаба ООС.

«Создание Российской Федерацией полноценных военных командований уровня армейского корпуса на территории ОРДЛО и введение их в состав восьмой общевойсковой армии Южного военного округа побудило руководство нашего государства прекратить проведение антитеррористической операции и перейти к военной операции, которая заняла соответствующее место в оперативном искусстве Вооруженных сил Украины - операции Объединенных сил», – подчеркнул он.

По словам Наева, формат операции кроме чисто военных задач предусматривал проведение правоохранительных, гражданско-гуманитарных мероприятий и реализацию комплексных проектов по восстановлению инфраструктуры и созданию условий для дальнейшего мирной жизни населения региона. «Все это происходило под бешеную канонаду из всех калибров, которыми российские захватчики испытывали нас на прочность. Но мы выстояли! Мы, Объединенные силы, стабилизировали линию соприкосновения, показали мощь своего оружия и продолжили борьбу с врагом», – отметил он.

«Среди наших крупнейших достижений в первую очередь следует отметить принуждение врага к уменьшению интенсивности огня и, вследствие этого, уменьшение количества потерь с нашей стороны. А также снижение уровня преступности в регионе, строительство мостов, содействие в строительстве дорог и больниц, создание надлежащих условий для жизни гражданского населения», – подчеркнул Наев.

Так, по его словам, с начала операции Объединенных сил, не нарушая Минских договоренностей, возвращено под контроль около 24 квадратных километра территории, в том числе 3 населенных пункта (хутор Вольный, Южное, Шумы), проверено на наличие взрывоопасных предметов почти 4576,7 га, уничтожено 52655 взрывоопасных предметов, восстановлено 1000 га территорий, которые уже используются в хозяйственных целях, изъято из незаконного оборота 374 единицы оружия, около 252 кг взрывчатки, более 300 тыс. боеприпасов, в пользу государства изъяты материальные ценности, которые использовались незаконным способом, стоимостью около 274 млн грн.

В рамках инициативы «Помощь Восток» в лечебные учреждения Донецкой и Луганской областей передано медицинского имущества на сумму 5,8 млн грн.

«Низко кланяемся подвигу тех, кто положил свою жизнь ради нашей Родины. Мы помним каждого из Вас. Вы навсегда остаться в наших сердцах. Мы продолжаем бороться за победу! Мы объединенные и сильные! Слава Украине!» – сказано в обращении.

Как сообщал ForUm, 30 апреля 2018 года формат АТО изменился на операцию Объединенных сил. Таким образом, завершился режим АТО, начавшийся в апреле 2014 года.

Смена формата АТО на ООС прописана в законе о реинтеграции Донбасса, который 20 2018 года февраля подписал Президент Украины Петр Порошенко. 24 февраля 2018 года закон вступил в силу.

С объявлением начала проведения ООС на территории Донецкой и Луганской областей будет действовать особый порядок.

Командование ООС также определило зону безопасности, прилегающую к району боевых действий.