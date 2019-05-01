Конституционный суд Чехии решил, что в действиях отеля в городе Остраве, который отказывался поселять граждан России без письменного заявления с осуждением аннексии Крыма, не было дискриминации. Также отменен штраф, который был наложен на фирму-владелицу отеля. Теперь дело возвращается на повторное рассмотрение в Наивысший административный суд Чехии, пишет Радио Свобода.

Конституционный суд установил, что о дискриминации могла бы идти речь, если бы клиентов отказывались селить по мотивам ненависти, очевидного произвола или с унижением достоинства. В деле же с отелем Brioni в центре Остравы речь шла о непосредственном и эмоциональном выражении политической позиции его владельца на однозначное нарушение международного права, которым была аннексия Крыма Россией, и эта позиция совпадает с внешней политикой Чехии и политикой международных организаций.

«Предприниматель не должен быть политически нейтральным и при осуществлении предпринимательской деятельности ему нельзя запретить высказывать свою позицию, если это делается корректно», - отметил судья-докладчик по делу Войтех Шимичек.

Суд же констатировал, что отель обошелся предсказуемо и анонсировал такое ограничение своих услуг в интернете. «Каждый клиент мог заранее взвесить, использовать ли такие услуги или нет. К тому же речь шла об отеле в центре Остравы, где есть десятки других отелей, так что клиентам не было проблем найти альтернативу», - отметили судьи.

По их словам, предпринимательство является не только путем к прибыли, но и пространством для самореализации, и государство должно вмешиваться в это только в исключительных случаях, к которым рассмотренная ситуация не относится.

Скандал вспыхнул весной 2014 года, вскоре после того, как Россия аннексировала украинский Крым. Когда в апреле того года отель Brioni проверила Чешская коммерческая инспекция, там обнаружили объявление, что граждане России не могут поселиться там, начиная с 24 марта, если не подпишут заявление с осуждением оккупации Крыма.

Инспекция наложила на фирму-владелца отеля штраф в 50 тыс. чешских крон (по нынешнему курсу это почти 58 тыс. гривен), позже суды снизили штраф до 5000. Наивысший административный суд тогда констатировал, что выражение политической позиции не дает права принуждать клиентов уходить от внешней политики их государства. Владельцы отеля не согласились с этим и пришли с обжалованиями в Конституционный суд.