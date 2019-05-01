В среду, 1 мая, в Украину пришел дождливый циклон Valentin с юго-запада Европы.
Пройдут в большинстве областей дожди, местами сильные, сообщила синоптик Наталья Диденко.
Ветер усилится практически повсеместно в Украине, иногда до штормовых порывов.
Температура воздуха самой низкой будет на Западе и Севере, днем 9 + 14 градусов.
Самой высокой она ожидается на юге и в центральных областях – + 15 + 22 градуса.
На Харьковщине + 10 + 12, в Луганской области + 12 + 16, в Донецкой + 17 + 20.
В Киев циклон Valentin принесет дожди, сильный порывистый ветер и прохладную погоду, + 11 + 13 градусов.
С четверга, со 2 мая, начнет теплеть.
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