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Во вторник, 30 апреля, новоизбранный Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Патриархом Филаретом. Во встрече также принял участие настоятель храма Рождества Христова протоиерей Николай Салабай, сообщили ForUm’у в пресс-служба Зеленского.

Владыка поздравил новоизбранного главу государства с победой на выборах и призвал использовать данную ему власть для содействия добру и преодоления зла. Зеленский поблагодарил Патриарха за встречу и общение. Затем Филарет вручил новоизбранному президенту памятный подарок.

Кроме того, новоизбранный президент провел встречу с главой УПЦ МП митрополитом Онуфрием. Митрополит Зеленского с избранием на ответственную и почетную должность, пожелал Божьей помощи, вдохновения и терпения.

Во время встречи обсуждались вопросы развития общечеловеческих ценностей, отдельно сосредоточили внимание на ситуации на востоке.

Напомним, 30 апреля Зеленский также встретился с предстоятелем Православной церкви Украины митрополитом Епифанием.
ForUm

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