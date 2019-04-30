Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский и предстоятель Православной церкви Украины митрополит Киевский и всея Украины Епифаний обсудили в ходе встречи вызовы, которые стоят перед страной, в частности, войну на Донбассе, борьбу с коррупцией и бедностью, а также вопросы взаимоотношения государства и церкви.

Как сообщается на странице ПЦУ в Facebook, встреча состоялась в Михайловском монастыре.

Глава Православной церкви Украины лично поздравил новоизбранного главу государства с Пасхой и победой на выборах.

Зеленский поблагодарил за поздравления и выразил надежду на доброжелательные взаимоотношения Церкви и государства.

Во время встречи были обсуждены проблемы, которые стоят перед украинцами, в частности, многолетний конфликт на Донбассе.

«Новоизбранный глава государства и митрополит Епифаний были едины в том, что Церковь должна молиться, а государство - делать все, чтобы все регионы нашей страны жили в мире и покое», - сообщила пресс-служба команды Зеленского.

Также были обсуждены темы борьбы с коррупцией и бедностью.

В завершение встречи предстоятель Православной Церкви Украины подарил новоизбранному Президенту репринтное издание «Острожской Библии» - первого полного печатного текста Ветхого и Нового Заветов на славянском языке, напечатанного в Украине в конце XVI века.