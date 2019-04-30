Президент Украины Петр Порошенко поздравил избранного президента Владимира Зеленского после официального объявления результатов выборов Центральной избирательной комиссией.

Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе Главы государства.

«Как действующий глава государства только что позвонил Владимиру Зеленскому и поздравил его с официальными результатами выборов, которые сегодня объявила Центральная избирательная комиссия», - сообщил Порошенко.

«Все международные наблюдатели признали их честными, прозрачными и демократичными. Они в полной мере соответствовали стратегии Украины на членство в Европейском Союзе и НАТО, которую я последовательно воплощал в течение пяти лет своего президентства », - особо подчеркнул он.

Порошенко выразил надежду, что курс развития государства будет продлен новым Президентом. «Надеюсь, что новый президент продолжит этот курс, который в полной мере отвечает национальным интересам Украины», - сказал Глава государства.

В то же время он отметил: «Но что нужно сделать немедленно, так это продемонстрировать всем нашим партнерам единую украинскую позицию в то время, когда раздачей российских паспортов на оккупированных территориях Кремль осуществляет очередной этап гибридной войны против Украины. Таким образом Путин готовит обоснование нового витка военной агрессии под предлогом якобы защиты прав граждан Российской Федерации».

«Россия заслуживает существенное ужесточение санкций против нее. Этот вопрос будет главным, чему посвящу последние недели своих президентских полномочий», - заявил Президент. Он добавил, что продолжить и завершить решение этой проблемы - это уже ответственность нового Президента. «Поэтому считаю, что мы должны были бы скоординировать наши усилия. Соперничество на выборах осталось в прошлом», - отметил Порошенко.

Глава государства также поблагодарил украинцев, которые поддержали его на президентских выборах: «Пользуясь случаем, хочу поблагодарить более 4,5 миллионов избирателей, которые проголосовали за меня».

«Но теперь мы, все украинцы, все вместе общими усилиями не должны дать Путину ни одного шанса воспользоваться переходным периодом в Украине, нашим демократическим процессом передачи власти. Рассчитываю, что такая позиция найдет поддержку и у избранного Президента», - подчеркнул Глава государства, добавив, что во время телефонного разговора с Зеленским они договорились встретиться в ближайшее время.

Напомним, по итогам повторного голосования 21 апреля 2019 на очередных выборах президента избранным Президентом Украины является кандидат Владимир Зеленский, 1978 рождения, художественный руководитель, ООО «Квартал 95», объявила Центральная избирательная комиссия.