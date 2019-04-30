Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун готова сотрудничать с любой конструктивной политической силой после парламентских выборов в Украине.

Об этом она сказала в интервью DW.

«В зависимости от того, кто будет в правительстве. Потому что если в правительстве будут люди, которые будут блокировать изменения, которые мы внедряем, то как можно работать с людьми, которые имеют противоположные идеи?» - отметила Супрун.

И.о. министра напомнила, что ее кандидатуру подали от нынешней коалиции.

«Но мы часто говорим, что много дел, касающихся здравоохранения, вне политики, потому что люди болеют независимо от политической ситуации, а мы должны всем помочь и предоставить качественные медицинские услуги. Мы будем следить за тем, что происходит в течение следующих шести месяцев, и готовы сотрудничать с любой конструктивной политической силой, чтобы объяснять ход реформ и обеспечить отрасли необходимо финансирование», - резюмировала Супрун.