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Президент Франции Еманнуель Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель заявили о намерении возобновить переговоры Сербии и Косово на саммите в Берлине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.

Как сообщается, европейские лидеры хотят вернуть за стол переговоров представителей Сербии и Косово во время регионального саммита, который пройдет 29 апреля в Берлине.

Меркель и Макрон надеются возобновить диалог по одному из самых острых конфликтов на Балканах.

«Встреча будет посвящена «стабильности в регионе, с особым акцентом на поиск способа восстановления диалога между Сербией и Косово», - заявил президент Франции на брифинге накануне саммита.

Отмечается, что данная инициатива европейских лидеров возникла после приостановки переговоров между Белградом и Приштиной под руководством Евросоюза в прошлом году.

Напомним, ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что Белград может признать независимость Косово. Вучич отметил, что для признания независимости Сербия должна получить что-то взамен в рамках крупной сделки.

Раньше, президент Косово Хашим Тачи заявил, что в случае, если «небольшой коррекции границы» между республикой и Сербией будет достаточно для окончательного заключение мирного соглашения между сторонами, для Косово «это должно быть приемлемым».
ForUm

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