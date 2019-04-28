В селе Острица Черновицкой области произошло столкновение трех автомобилей. Пострадали пять человек, среди которых 9-летняя девочка.
Как сообщает в Facebook пресс-служба ГУ полиции Черновицкой области, информация о происшествии поступила правоохранителям в 18:15 27 апреля. Произошло столкновение 3 автомобилей: «Volkswagen Golf», «ВАЗ 21015» и «Peugeot Expert».
В результате аварии 5 человек доставлены в Черновицкую БСМП. На месте происшествия работали правоохранители. Решается вопрос об открытии уголовного производства по признакам части 1 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
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