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Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что посетит Северную Корею, передаёт УНН, ссылаясь на AP.

Официальное иранское информационное агентство в воскресенье процитировало Мохаммада Джавада Зарифа, который сказал, что его визит в Северную Корею сейчас планируется и дата будет объявлена в ближайшее время.

Соединенные Штаты усилили санкции против Ирана с тех пор, как президент Дональд Трамп покинул ядерное соглашение 2015 года. США ужесточили санкции в отношении Северной Кореи, чтобы попытаться убедить ее отказаться от ядерного оружия.

В декабре иранская парламентская делегация посетила Северную Корею, а в августе главный дипломат Северной Кореи Ри Йонг Хо посетил Иран.

Напомним, накануне переговоры Путина и Ким Чен Ына прошли в четверг на Российском острове во Владивостоке. 
ForUm

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