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Северокорейский лидер Ким Чен Ын прибыл в Россию на приграничную станцию Хасан Хасанского района Приморского края, на станции он вышел из бронепоезда, сообщает Укринформ.

На видеозаписи встречи северокорейского лидера Ким Чен Ына встречают девушки в русских народных костюмах с караваем.

Ким Чен Ын не стал пробовать каравай, который предложили ему девушки. Северокорейский лидер одет в черный длинный плащ, на голове у него черная шляпа.

Его сопровождает северокорейская делегация, министр по развитию Дальнего Востока Александр Козлов и губернатор Приморья Олег Кожемяко.

На приморской приграничной станции Хасан находится дом российско-корейской дружбы, который также называют «домик Ким Ир Сена». Этот дом был построен на приграничной станции Хасан накануне визита северокорейского лидера в СССР в 1986 году. По пути в Россию в свое время его посещали северокорейские лидеры Ким Ир Сен и Ким Чен Ир.

Далее бронепоезд с Ким Чен Ыном проследует во Владивосток. Как сообщает агентство Yonhap, туда он прибудет в среду во второй половине дня.

Лидер КНДР Ким Чен Ын в среду, 24 апреля, прибудет во Владивосток, где 25 апреля пройдет его встреча с президентом России Владимиром Путиным.
ForUm

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