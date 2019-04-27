Сотни участников движения «желтых жилетов» вышли в субботу днем на улицы Парижа, чтобы принять участие в очередной 24-й общенациональной акции протеста в Париже. Об этом сообщает AFP.

Манифестация, получившая название «Общий ответ», началась около 14:00 в районе Монпарнаса. Пока что никаких инцидентов во время манифестации не случилось. Эта акция проходит в ответ на пресс-конференцию президента Франции Эмманюэля Макрона, прошедшую в четверг. Она была посвящена социально-экономической ситуации в стране и реформам, которые намерено провести правительство в ответ на непрекращающиеся акции протеста «желтых жилетов».

Напомним, «желтым жилетам» в Париже запретили приближаться к Нотр-Дам.