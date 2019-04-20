Протестующим в Париже запретили приближаться к пострадавшему от пожара собору Нотр-Дам.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Эхо москвы.

Отмечается, что демонстрации запрещены будут и на Елисейских полях.

Напомним, мощный пожар вспыхнул в Соборе Парижской Богоматери в понедельник, 15 апреля. Огонь появился под крышей собора, где как раз велись реставрационные работы. Этот сакральный объект, которому 850 лет, получил серьезные повреждения – упал один из шпилей, а также крыша.

«Желтые жилеты» проводят акции протеста каждую субботу, начиная с ноября 2018 года. Сначала они протестовали против роста цен и налогов, а впоследствии акция превратилась в выражение недовольства политикой правительства, которое не стремится, по их мнению, решать материальные проблемы рядовых граждан.