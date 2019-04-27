В Лугинском районе столкнулись два грузовика, погиб один из водителей. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Житомирской области.

«Дорожно-транспортное происшествие произошло утром 26 апреля на автодороге Киев-Ковель-Ягодин, предварительно, из-за усталости 22-летнего водителя. Полицией начато досудебное расследование», - сообщили в полиции.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Лугинского отделения полиции и следователи отдела по расследованию ДТП Следственного управления ГУНП в области.

«Установлено, что около 4:30 водитель автомобиля MAN с полуприцепом, 22-летний житель Волыни, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с грузовиком Scania с полуприцепом под управлением 47-летнего мужчины с Ровенской области, который двигался в направлении г. Киева», - добавили полицейские.

В результате оба авто съехали с дороги и перевернулись. Младший из руководителей от полученных травм погиб на месте происшествия, другой - госпитализирован в Лугинскую больницы.

Обстоятельства зафиксированы на месте происшествия указывают, что водитель MAN заснул за рулем. Сейчас эта информация проверяется в рамках уголовного производства, начатого по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами».