Президент России Владимир Путин допускает, что пенсионеры на оккупированном Донбассе после получения паспорта РФ смогут получать российскую и украинскую пенсию, передает ТАСС.

По его словам, после получения паспорта гражданина РФ такой пенсионер сможет претендовать на российскую пенсию.

«По поводу возможности получения пенсии и у нас, и в Украине - теоретически это возможно», - отметил Путин.

Он также добавил, что средний уровень пенсии в Украине по старости почти в три раза меньше, чем в России.

«Поэтому, если уж кто-то там получит еще и украинскую пенсию, ну, дай Бог, в российских рублях это 6 тысяч…наши пенсионеры, многие из которых еще помнят годы Великой Отечественной войны, понимают, в каких условиях живут сегодня люди, не будут думать, что в данном случае мы имеем дело с какой-то социальной несправедливостью. А людей нужно поддержать», - подчеркнул Путин.

Напомним, ранее Путин заявил, что Российская Федерация может упростить процедуру предоставления гражданства и выдачи паспортов для всех граждан Украины.