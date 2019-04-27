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В ходе проверки специалисты взрывотехнического управления полиции осмотрели 20000 кв. метров помещений и 5000 прилегающей территории, эвакуировали 589 граждан. Никаких взрывчатых веществ не обнаружено.

Информация о закладке взрывчатки в харьковском аэропорту поступила в полицию 27 апреля около 09.00.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, кинологическая служба, специалисты взрывотехнического управления полиции.

В ходе тщательного обследования помещений и прилегающей территории никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили.

Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.
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