В Харькове правоохранители эвакуировали аэропорт после сообщения о минировании. Об этом сообщает полиция Харьковской области.

Сообщается, что информация о взрывчатке в харьковском аэропорту поступила в полицию около 09:00. На место выехали сотрудники следственно-оперативной группы полиции и специалисты взрывотехнического управления. Проводится эвакуация пассажиров и персонала, а также осмотр помещений и прилегающей территории.

Напомним, ранее Служба безопасности Украины заявила, что участившиеся анонимные звонки о минировании связаны с развертыванием избирательных процессов. В СБУ отметили, что фейковые минирования дестабилизируют ситуацию в стране, провоцируют социальное напряжение, недовольство правоохранительными органами и государственной властью.

Отметим, глава Национальной полиции Сергей Князев предлагает ужесточить уголовную ответственность за ложные минирования.

«К правоохранителям все чаще поступают сообщения о фейковых минированиях. Все они проверяются, но проблемой остается тот факт, что почти невозможно посчитать убытки, которые наносят такие преступления», - добавил он.