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Во Львове в доме №8 на площади Рынок отравились, вероятно, угарным газом два человека. Об этом сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты ЛОГА.

«Оба пострадавших доставлені в больницу. Также установлено, что квартира оборудована газовой плитой ПГ-4, газовой колонкой в ванной комнате и парапетным конвектором. Работники «Львовгаза» временно приостановили подачу газа в помещение. Сейчас все обстоятельства происшествия устанавливаются», - сообщили в департаменте. 
ForUm

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