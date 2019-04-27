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Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын в вагоне спецпоезда прибыл на железнодорожный вокзал Пхеньяна после завершения визита в Россию и встречи с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом сообщило в субботу Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Товарищ Ким Чен Ын успешно завершил визит в Россию и вернулся на родину, - отмечается в сообщении агентства. - Высший руководитель под сердечную радость масс вышел из вагона и тут же начальник почетного караула Корейской народной армии подошел к нему с рапортом».

Как отмечает ЦТАК, люди с радостью встречали своего лидера, так как «он сделал бессмертные заслуги во внешнеполитической деятельности для защиты мира и стабильности на Корейском полуострове во имя самостоятельной жизни и счастливого будущего своего народа».

Напомним, переговоры Путина и Ким Чен Ына прошли в четверг на Российском острове во Владивостоке. Лидеры обсудили состояние и перспективы межгосударственных отношений, детально рассмотрели вопросы, связанные с ситуацией на Корейском полуострове, в том числе проблему денуклеаризации. Саммит во Владивостоке стал первой личной встречей Путина и Ким Чен Ына.

После завершения встречи Путин отметил, что Ким Чен Ын является «интересным и содержательным собеседником", а лидер КНДР назвал состоялся обмен мнениями "очень содержательным».
ForUm

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