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В результате ДТП погибли водитель и три пассажира Chevrolet Lacetti, а также водитель Mercedes Vito.

В результате столкновения двух легковых автомобилей в в Крыму пять человек погибли и трое пострадали. Об этом в субботу, 27 апреля, сообщает местное управление МВД.

Сообщается, что водитель Chevrolet Lacetti 1999 года рождения, двигаясь со стороны Симферополя в направлении села Пионерское, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Mercedes Vito под управлением водителя 1969 года рождения.

«В результате ДТП водитель и три пассажира автомобиля Chevrolet Lacetti, а также водитель автомобиля Mercedes Vito погибли. Еще три пассажира автомобиля Mercedes Vito получили телесные повреждения», - говорится в сообщении.

Как пишут очевидцы в соцсетях, водитель Chevrolet выехал на встречную полосу, где допустил лобовое столкновение с Mersedes Vito. В результате аварии погибли четыре человека в возрасте от 16 до 20 лет. Водителя и пассажира Vito в крайне тяжелом состоянии госпитализировали. В больнице 48-летний водитель скончался.

Ранее сообщалось, что в страшном ДТП на Сумщине погибли 4 человека.
ForUm

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