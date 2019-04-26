Кабинет Министров ввел автоматический пересчет субсидий для большинства домохозяйств с мая.

Об этом вице-премьер-министр Павел Розенко сказал в ходе Часа вопросов к правительству в Верховной Раде, сообщает «Экономическая правда».

«Неделю назад правительство приняло изменения и дополнения в систему субсидий, и мы уже сегодня внесли такие предложения относительно того, что на новый отопительный сезон не будет у нас стопроцентной подачи заявлений и переоформления субсидий», - сказал он.

«Мы приняли решение, что с 1 мая 90% субсидиантов получают пересчет субсидий на новый сезон отопительный в автоматическом режиме», - добавил Розенко.

По словам вице-премьера, правительство будет и дальше усовершенствовать механизм выплаты субсидий.

Напомним, с 1 марта правительство начало выплату субсидий наличными тем гражданам, которым она назначена в 2018 году.

С 12 марта Ощадбанк начал процесс выплат субсидий в наличной форме тем гражданам, которые не являются пенсионерами и которым субсидия назначена до 31 декабря 2018 года.