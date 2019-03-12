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С сегодняшнего дня, Ощадбанк начал процесс выплат субсидий в наличной форме тем гражданам, которые не являются пенсионерами и которым субсидия назначена до 31 декабря 2018 года. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе Минсоцполитики.

Так, каждый может получить субсидию через систему денежных переводов «Быстрая копейка» в любом отделении Ощадбанка, предоставив только паспорт и идентификационный код.

В Ощадбанке советуют перед посещением банка, для удобства граждан, пройти регистрацию на официальном сайте https://www.oschadbank.ua или в Контакт-центре  по телефону 0800210800 (бесплатно со стационарных и мобильных телефонов по территории Украины). Это даст субсидианту возможность самостоятельно выбрать ближайшее отделение, удобное время и дату для получения субсидии без очередей.

Как сообщалось ранее, субсидианты, которые являются пенсионерами, начали получать субсидии наличными одновременно с пенсиями, начиная с 4 марта 2019 года.
ForUm

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