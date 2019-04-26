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Беларусь с 1 мая повышает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза, в том числе и в Украину. Соответствующее решение содержится в постановлении Совета Министров Беларуси от 25 апреля 2019 года №262, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу правительства страны.

Ставка экспортной пошлины на сырую нефть будет повышена с $97,4 до $104,6 за 1 т. В таком же размере будет пошлина на мазут и нефтяной битум. Пошлина на прямогонный бензин вырастет с $53,5 до $57,5 за 1 т, на товарные бензины - с $29,2 до $31,3 за 1 т. Пошлина на легкие, средние дистилляты составит $31,3 за 1 т (была $29,2).

Такая же пошлина установлена в отношении дизельного топлива, бензола, толуола, ксилолов, смазочных и прочих масел.

В предыдущий раз ставки вывозных таможенных пошлин в отношении сырой нефти и отдельных категорий товаров, выработанных из нефти, изменялись 1 апреля. Тогда они также были повышены.

Напомним, Беларусь из-за поставок некачественной нефти из России приостановила экспорт светлых нефтепродуктов в Украину, Польшу и страны Балтии.
ForUm

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