Закон о «зеленых» аукционах будет сдерживать рост тарифов на электроэнергию для населения, ограничив «зеленый» тариф.

Об этом во время часа вопросов к правительству сказал министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик, сообщает Укринформ.

«Вчера законом исправляли ошибку, которой были зафиксированы самые высокие в Европе тарифы. Это не право Верховной Рады формировать тарифы, это право независимого регулятора. Вчера Верховная Рада наконец ограничила тарифы, которые выходят за рамки разумного», - сказал Насалик.

Он отметил, что «зеленый тариф» сохраняется для домашних домохозяйств размером до 50 кВт.

«Они генерируют для себя, а не на рынок. Если бы мы этого не сделали, потребителям пришлось бы платить по 4 гривни (за киловатт час. - Ред.). Спросите, готовы ли они?» - добавил Насалик.

Как сообщалось, 25 апреля парламент принял закон о «зеленых» аукционах. Согласно закону, нынешняя система поддержки субъектов хозяйствования «зелеными» тарифами будет действовать до 2030 года. Документ предусматривает введение «зеленых» аукционов до 2020 года и обязательное участие в них инвесторов солнечных электростанций мощностью более 1 МВт и ветроэлектростанций мощностью более 5 МВт.

Предусмотрено снизить действующий «зеленый» тариф для солнечных электростанций до 2020 года на 25%, а в 2021-2023 годах - на 2,5% ежегодно. Для ветровых электростанций мощностью более 2 МВт тариф предлагают снизить до 2020 года на 10% без дальнейшего ежегодного снижения. Тариф на энергию из биомассы и биогаза предложено сохранить на нынешнем уровне.

Для домашних солнечных электростанций мощностью до 50 кВт тариф планируют снизить на 10% до 2020 года.