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Высший антикоррупционный суд закрыл дело в отношении декларирования недостоверной информации экс-министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика.

«Во вторник, 24 ноября, коллегия судей Высшего антикоррупционного суда закрыла уголовное производство по обвинению бывшего министра энергетики и угольной промышленности Украины в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 366-1 (декларирование недостоверной информации) УК Украины», - сообщила пресс-служба ВАКС.

Так, во время судебного заседания прокурор САП считал, что у суда отсутствуют основания для продолжения рассмотрения дела, а у прокурора – для продолжения поддержания государственного обвинения в суде. Вместе с тем, обвиняемый возражал против прекращения дела, настаивая на продолжении судебного разбирательства для своего оправдания.

Напомним, 27 октября 2020 Конституционный Суд Украины признал неконституционной статью 366-1 Уголовного кодекса Украины (декларирование недостоверной информации).

Как установило следствие, министр не внес в электронные декларации за четыре года (2015, 2016, 2017 и 2018-й год) сведения о наличии у него финансовых обязательств почти 1,25 млн долл. В июле 2019 должностному лицу сообщили о подозрении.

Как сообщала САП, в 2014 году чиновник получил взаймы 1,249 млн долларов США от физического лица. Однако в нарушение требований Закона Украины «О предотвращении коррупции», чиновник не отразил указанную информацию в ежегодных декларациях.
ForUm

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