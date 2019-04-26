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Правоохранители не нашли взрывоопасных предметов на территории столичных  железнодорожных вокзалов, автовокзала, аэропорта и других админзданий, сообщает отдел коммуникации полиции Киева

«В настоящее время все объекты проверены. Никаких взрывчатых веществ не обнаружено. В ходе проверки проводилась эвакуация граждан: Центральный автовокзал - 250 человек, Дарницкий и Центральный железнодорожные вокзалы - 700 и 1200 человек соответственно», – говорится в сообщении.

Информация о заминировании поступила в полицию по электронной почте.

Правоохранители устанавливают лицо, которое совершило ложное сообщение. Решается вопрос о возбуждении уголовных производств по ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит до шести лет заключения.

Напомним, 26 апреля в Киеве снова поступили сообщения о минировании различных учреждений и объектов столицы, в том числе Верховной Рады и Кабинета Министров. 

Информация о заминировании здания Верховной Рады Украины не подтвердилась.
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