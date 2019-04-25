Главное управление Национальной полиции в Харьковской области возглавил генерал полиции третьего ранга Валерий Сокуренко.

Нового главу полиции региона представили первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой и председатель Национальной полиции Сергей Князев, сообщает пресс-служба МВД.

Князев отметил, что новый глава области сможет продолжать ранее начатые реформы, а после опыта работы в новой должности, улучшить уровень подготовки полицейских в учебных заведениях МВД.

Сокуренко отметил, что неоднократно сотрудничал с полицией области, когда возглавлял Харьковский университет внутренних дел. Поэтому, уверен, что работа будет плодотворной.

«Для меня большая честь сегодня стоять перед коллективом Главного управления полиции в Харьковской области. Харьковский университет был в составе одного гарнизона с управлением полиции, поэтому мы неоднократно сотрудничали. Я приложу максимум усилий, чтобы харьковская полиция еще лучше работала и выполняла поставленные перед ними задачи», - сказал он.

Сокуренко на службе в органах внутренних дел с декабря 1992 года.

В 1998 году был назначен на должность заместителя начальника факультета подготовки кадров криминальной милиции по строевой части Национальной академии внутренних дел Украины. Впоследствии - заместитель начальника факультета подготовки кадров оперативных служб по службе НАВД.

С 2002 года – заместитель начальника учебно-научного института подготовки кадров оперативных служб милиции по службе Национальной академии внутренних дел.

В марте 2003 года был назначен проректором Национальной академии внутренних дел по службе, с сентября 2014 года – проректор Национальной академии внутренних дел.

С ноября 2015 года – ректор Харьковского национального университета внутренних дел.