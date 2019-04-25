Российский президент Владимир Путин считает, что результаты выборов в Украине говорят об абсолютном провале политики Петра Порошенко. Он заявил об этом журналистам во Владивостоке, где завершились переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном, сообщает ТАСС.

«Что здесь оценивать? Это полный, абсолютный провал политики Порошенко», - сказал российский лидер.

«Я уверен, что новые власти Украины не могут этого не понимать, они прекрасно это понимают, - добавил президент РФ. - Посмотрим хотя бы на первые шаги избранного президента Украины Владимира Зеленского: понимать - это одно, а выстроить реалистичную политику, отвечающую интересам своего народа, - это другое».

По словам главы российского государства, отношения Москвы и Киева будут зависеть от политики, которую будет проводить новое руководство Украины. «Мы хотим, мы готовы к тому, чтобы восстанавливать отношения в полном объеме, но мы не можем делать это в одностороннем порядке», - заверил он.

Напомним, по результатам обработки 100% электронных протоколов по выборам президента Владимир Зеленский набрал73,22% голосов, Петр Порошенко - 24,45%.