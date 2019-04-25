В селе Ставки Ривненского района в результате выстрела из гранатомета местному жителю оторвало пальцы руки.

О ЧП сообщил депутат сельского совета, информирует пресс-служба облполиции.

Выездом следственно-оперативной группы на место происшествия было установлено, что компания товарищей во дворе дома после проведения огородных работ распивала алкогольные напитки. В это время 31-летний владелец домовладения принес реактивный противотанковый гранатомет и в результате неосторожного обращения с ним выстрелил. Боеприпас взорвался на территории соседнего частного земельного участка.

Взрывной волной мужчине оторвало пальцы руки. Его каретой скорой помощи доставили в травматологическое отделение медучреждения.

Уже в отделении медучреждения пострадавший объяснил полицейским, что получил РПГ от неизвестных лиц несколько лет назад, будучи членом праворадикальной организации.

По факту небрежного обращения с боеприпасами, что привело к травмированию лица, следователи полиции начали досудебное расследование я по частям 1 статьи 263 и статьи 264 Уголовного кодекса Украины. Правоохранители проверяют информацию о происхождении боеприпаса и устанавливают лиц, причастных к этому событию.