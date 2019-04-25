Принятие Закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» - это действительно историческое решение, которое стоит рядом с восстановлением армии и получением автокефалии Православной церковью Украины, подчеркнул Президент Петр Порошенко.

«Украинский язык – это символ нашего народа, нашего государства и нашей нации. И я благодарен всем, кто принимал участие в разработке, подготовке и реализации языкового закона, народным депутатам – за голоса «за», и всем украинцам за поддержку», - говорится в Facebook Главы государства.

«Это - еще один важнейший шаг на пути нашей ментальной независимости», - подчеркнул Порошенко.

Напомним, 25 апреля Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект об обеспечении функционирования украинского языка как государственного № 5670-д.