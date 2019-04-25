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На заседании постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам экологической политики депутаты поддержали проект обращения в Верховную Раду Украины по урегулированию проблемного вопроса выбрасывания отходов в ненадлежащих местах. Об этом сообщает пресс-служба Киевсовета.

Как отмечают депутаты, неконтролируемое и преимущественно безнаказанное выбрасывание мусора в не предназначенных для этого местах стало серьезной проблемой. Органы местного самоуправления не в состоянии самостоятельно решить этот вопрос. Ведь предусмотренные действующим законодательством механизмы привлечения к ответственности виновных в нарушениях в сфере обращения с мусором неэффективно.

«В частности, в Кодексе Украины об административных правонарушениях отсутствует отдельная статья, которая предусматривала бы ответственность за выбрасывание мусора. Размеры штрафов и механизм их наложения недостаточно действенны. Это необходимо совершенствовать на законодательном уровне. Поэтому мы хотим призвать Верховную Раду ускорить принятие законопроекта «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Украины об административных правонарушениях (относительно выброса отходов в неположенных местах)». Документ позволит усилить ответственность тех, кто засоряет город и страну», - отметил инициатор проекта решения, депутат Киевсовета Максим Борозенец.

Проект решения должны рассмотреть на пленарном заседании Киевсовета.
ForUm

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