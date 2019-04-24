Экс-глава Государственной фискальной службы Украины через суд просит запретить Кабмину назначать главу Налоговой службы. Об этом сообщила пресс-служба Окружного административного суда Киева.

«В суд поступило заявление об обеспечении иска от Романа Насирова, в котором он просит запретить Кабмину принимать решения о назначении главы Налоговой. В частности, истец просит суд до решения спора по сути остановить действие распоряжения правительства «Об объявлении конкурса на занятие вакантной должности председателя Государственной налоговой службы» и запретить КМУ принимать решение о назначении на должность председателя Налоговой Сергея Верланова или Сергея Петухова», - говорится в сообщении.

На данный момент судом решается вопрос о наличии правовых оснований для принятия мер обеспечения иска к представлению соответствующего иска в Окружной административный суд города Киева. Согласно части 2 статьи 150 КАСУ, обеспечение иска допускается как до предъявления иска, так и на любой стадии рассмотрения дела.

Напомним, ранее суд рассмотрел заявление об обеспечении иска народного депутата Андрея Антонищака о приостановлении действия распоряжения правительства об объявлении конкурса на занятие вакантной должности председателя таможни. Суд в частности, удовлетворил соответствующее заявление и постановил - приостановить действие распоряжения Кабинета Министров Украины «Об объявлении конкурса на занятие вакантной должности председателя Государственной таможенной службы» и запретил Комиссии по вопросам высшего корпуса государственной службы совершать действия по проведению соответствующего конкурса на основании указанного распоряжения Кабинета Министров Украины.