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Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) вчера провело обыск в доме у вице-президента Федерации футбола Украины Вадима Костюченко, сообщает УНИАН.

Обыски также прошли на заводе по производству искусственных газонов и у нескольких фигурантов криминального дела, которое НАБУ расследует с июня 2018 года.

ФФУ подозревается в коррупционных схемах, в том числе и в неправомерном использовании бюджетных средств.

В январе этого года ГПУ подтвердила использование Вадимом Костюченко поддельного диплома. Следствие установило, что Вадим Костюченко неоднократно использовал поддельный диплом о высшем образовании в киевском Политехническом институте для получения высоких государственных должностей. Заместителю Андрея Павелко грозит 5 лет лишения свободы.
ForUm

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