Локачинский районный суд отменил постановление следователя о закрытии уголовного производства, обязав правоохранителей возобновить расследование.

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Как сообщает пресс-служба Волынской епархии УПЦ, 8 февраля Луцкий горрайонный суд обязал внести в ЕРДР данные о захвате храма в честь Рождества Пресвятой Богородицы в селе Зубильное Локачинского района Волынской области и обязал начать досудебное расследование.

Следственные действия по делу начались и сразу же закончились: следователь СО Локачинского ОП Гороховского ОП ГУНП Украины А. Гедзун принял решение закрыть уголовное производство.

22 апреля в ответ на жалобу настоятеля захваченного храма протоиерея Владимира Бирука Локачинский районный суд отменил данное постановление следователя, обязав правоохранителей «всесторонне, полно и беспристрастно» расследовать обстоятельства уголовного производства.

«Принимая во внимание жалобу протоиерея Владимира Бирука от 16 апреля 2019 года, Локачинский районный суд, согласно Ч.2 ст. 9 УПК Украины, отменил постановление следователя СО Локачинского ОП Гороховского ОП ГУНП Украины о закрытии уголовного производства и обязал правоохранителей всесторонне, полно и беспристрастно исследовать обстоятельства уголовного производства, все материалы дела направить Локачинскому ОП Гороховского ОП ГУНП Украины для продолжения досудебного расследования», – сообщили в епархиальной пресс-службе.

Как сообщалось, храм в честь Рождества Пресвятой Богородицы в селе Зубильное, который принадлежит религиозной общине Украинской Православной Церкви, по результатам собрания территориальной общины объявила своим ПЦУ. 15 февраля в храме поменяли замки, 17 февраля настоятель с прихожанами забрали свои вещи из церковного помещения.