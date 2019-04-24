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Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» с 1 мая повышает на 5,2-11,5% цены на газ для промышленных потребителей и других субъектов хозяйствования, сообщает пресс-служба компании.

Предложенные цены на природный газ из ресурса компании дифференцированы в зависимости от объемов закупки и условий оплаты.

В зависимости от этих показателей, Нафтогаз предлагает газ по цене 6 299,00 - 6 948,00 грн/тыс. куб. м (без НДС и расходов на его транспортировку магистральными и распределительными трубопроводами).

По сравнению с ценами на апрель 2019 года, в мае цены увеличены на 5,2-11,5%.

Напомним, 1 апреля Нафтогаз снизил цены на природный газ для промышленных потребителей и других субъектов хозяйствования на 23,6% до 5990-6233 грн/тыс. куб. м 

 
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