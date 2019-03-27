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Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» с 1 апреля снижает цены на природный газ для промышленных потребителей и других субъектов хозяйствования, которые покупают газ на условиях оплаты в течение или после периода поставки, на 23,6%, сообщает пресс-служба компании.

Так, цена газа для таких потребителей составит 6233 грн/тыс. куб. м (без НДС и расходов на его транспортировку магистральными и распределительными трубопроводами), что на 23,6% меньше мартовской цены на условиях оплаты в течение или после периода поставки.

Ранее «Нафтогаз» обнародовал ценовые предложения на природный газ, которые будут действовать с 1 апреля для промышленных потребителей и других субъектов хозяйствования, которые покупают газ на условиях предоплаты. Цена на газ для них составляет 5990 грн/тыс. куб. м (без НДС и расходов на его транспортировку магистральными и распределительными трубопроводами).

Напомним, с 1 марта 2019 года «Нафтогза» снизил цены на газ для промышленных потребителей и других субъектов хозяйствования на 14,5-15,1% до 7405 - 8160 грн/тыс. куб. м.
ForUm

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