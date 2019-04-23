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Правоохранители проводят обследование территории аэропорта «Киев» им. Сикорского из-за анонимного сообщения о заминировании.

Об этом сообщил 23 апреля представитель Национальной полиции Ярослав Тракало, передает «Украинская правда».

«На место направлены подразделения взрывотехников, кинологов и наряды полиции, которые проводят осмотр аэропорта и прилегающей территории. Призываем граждан с пониманием отнестись к работе полиции, действия которой направлены на обеспечение безопасности людей», - сказал Тракало.

По словам спикера Нацполиции, проводится эвакуация около тысячи граждан.

Тракало добавил, что из-за анонимного сообщения полиция проверила три терминала аэропорта «Борисполь».

«Там не обнаружили опасных предметов», - отметил он.
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