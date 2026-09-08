Бензин і дизель в Україні подорожчають ще на 3 грн

В Україні найближчим часом очікується нове подорожчання пального. Ціни на бензин і дизельне паливо можуть зрости ще приблизно на 3 гривні за літр уже до кінця наступного тижня.

Причиною нового стрибка є зростання світових цін на нафтопродукти. Вони вже перевищили 1400 доларів за тонну, досягнувши найвищого рівня від початку року, вважає директор консалтингової групи «А-95» Сергій Куюн. «Найближчим часом ціна буде рости. Ціни додадуть, думаю, ще 3 гривні на літрі. А далі будемо дивитися, що буде відбуватися у світі», — заявив експерт.

Він також зазначив, що Україна фактично повністю залежить від імпортного пального. Через це можливості стримувати зростання вартості на внутрішньому ринку є обмеженими.

Ціни на автозаправках в Україні почали помітно зростати ще наприкінці серпня. Станом на 7 вересня одразу кілька видів бензину оновили історичні максимуми. Найбільше за вихідні подорожчав бензин А-95 преміум — його середня ціна зросла на 0,82 грн і досягла 85,99 грн за літр. Бензин А-95 додав у ціні 0,22 грн — до 82,22 грн за літр. Дизельне паливо подорожчало на 0,23 грн, і його середня вартість сягнула 92,63 грн за літр.

Як повідомляло раніше ForUa, США звинуватили Україну у дестабілізації глобального енергетичного ринку.