Вчера, 22 апреля, в Житомире автомобиль патрульной полиции, ехавший на вызов, столкнулся с двумя легковушками, сообщает пресс-служба Патрульной полиции.

Около 24 часов по спецлинии 102 поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с пострадавшими.

По предварительной информации, экипаж патрульной полиции со включенными специальными звуковыми сигналами, а также с проблесковыми маячками синего и красного цвета двигался на вызов о совершении преступления (грабеж).

Во время проезда перекрестка улиц Ивана Мазепы и Бориса Тена, произошло столкновение служебного автомобиля Toyota Prius и Daewoo Lanos.

В дальнейшем, служебный автомобиль столкнулся с автомобилем Toyota Corolla.

Водители транспортных средств получили телесные повреждения, один из участников госпитализированы.

В результате ДТП автомобили участников получили механические повреждения.

На место дорожно-транспортного происшествия вызвана скорая и следственно-оперативная группа. Обстоятельства происшествия устанавливают следователи.