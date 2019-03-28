В Генеральной прокуратуре заявляют, что сообщение о подозрении бывшей главе Национального банка Валерии Гонтаревой, экс-главе Администрации Президента Борису Ложкину, заместителю главы АП Алексею Филатову и управляющему партнеру группы компаний ICU Константину Стеценко было осуществлено с нарушением процессуального законодательства. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.

«Генеральная прокуратура Украины информирует, что так называемое сообщение о подозрении В. Гонтаревой, Б. Ложкину, К. Стеценко, А. Филатову было осуществлено с нарушением процессуального законодательства, которое требует: а) наличия достаточных доказательств; б) поручения старшего группы прокуроров; в) личного вручения», – написала она.

При этом Сарган подчеркнула, что ни одно из этих требований не было соблюдено прокурором Константином Куликом. «Следовательно, указанные лица не считаются подозреваемыми в понимании ст. 42 УПК», – отметила она.

По словам Сарган, правовую оценку действий прокурора Кулика установит Государственное бюро расследований.

«Предвыборная лихорадка явно портит людей», – подытожила она.

В свою очередь пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко на своей странице в Facebook сообщил, что по делу против Курченко подозрения в отношении Ложкина, Филатова и Гонтаревой в ЕРДР не зарегистрированы. «Кроме того, действующий УПК нормирует процедуру вручения подозрения следующим образом: лицо должны пригласить к следователю, зачитать его права и нарочно вручить подозрение. Таких действий относительно упомянутых в СМИ лиц не происходило», – написал он.

«Поэтому распространенная в СМИ информация об их фигурировании в этом деле является неправдивой и имеет признаки манипулирования и провокативности», – подчеркнул он.

Ранее заместитель главы департамента международно-правового сотрудничества в ГПУ, глава отдела процессуального руководства по уголовным производствам Константин Кулик в комментарии УНИАН подтвердил информацию СМИ о якобы предъявлении подозрений ближайшему окружению Президента Петра Порошенко. «Да, я подтверждаю, что такие подозрения были объявлены», - сказал Кулик.

Напомним, генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что Департаментом международно-правового сотрудничества Генеральной прокуратуры завершено расследование в отношении Сергея Курченко, который подозревается в участии в преступной организации экс-президента Виктора Януковича.

Генпрокурор подчеркнул, что на сегодняшний день сообщено о подозрении 98 лицам, в том числе чиновникам (из них 12 высших должностных лиц министерств и ведомств, а также Национального банка Украины, 6 руководителей областных государственных администраций, 14 человек руководящего состава государственных компаний).