Боевики «ЛНР» передали на подконтрольную Украине территорию 33 заключенных для дальнейшего отбывания наказания, сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

«Сегодня в городке Счастье нам передали 33 осужденных, находящихся в пенитенциарных учреждениях в отдельных районах временно оккупированной территории Луганской области, для продолжения отбывания наказания на подконтрольной правительству Украины территории», - написала она в Facebook.

Омбудсмен напомнила, что в декабре прошлого года Украина забрала 42 заключенных, 12 из которых уже освобождены в связи с отбытием назначенного срока наказания.