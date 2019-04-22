Антициклон Leonore сделает завтра, 23 апреля, погоду в Украине солнечной, температура воздуха в течение вторника составит + 12 + 17 градусов, сообщила синоптик Наталья Диденко.
23 апреля на западе Украины южный и юго-восточный ветер будет сильным, до штормовых значений.
Заморозки отступают, но ближайшей ночью местами в западных областях есть вероятность небольших.
В Киеве 23 апреля ожидается солнечная теплая погода с температурой воздуха + 16 + 18 градусов.
На Страстной неделе тепло в Украине будет набирать обороты, столбики термометров будут достигать и превышать 20 градусов.
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