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Антициклон Leonore сделает завтра, 23 апреля, погоду в Украине солнечной, температура воздуха в течение вторника составит + 12 + 17 градусов, сообщила синоптик Наталья Диденко.

23 апреля на западе Украины южный и юго-восточный ветер будет сильным, до штормовых значений.

Заморозки отступают, но ближайшей ночью местами в западных областях есть вероятность небольших.

В Киеве 23 апреля ожидается солнечная теплая погода с температурой воздуха + 16 + 18 градусов.

На Страстной неделе тепло в Украине будет набирать обороты, столбики термометров будут достигать и превышать 20 градусов.
ForUm

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