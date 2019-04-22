Российский певец Николай Басков поздравил украинского шоумена Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины.
«Поздравляю будущего президента Украины Владимира Зеленского с победой!» - он в Instagram.
Артист выразил надежду, что в ближайшее время после 5-летнего запрета въезда в Украину у него появится возможность встретиться с его друзьями и поклонниками.
Напомним, 21 апреля в Украине состоялся второй тур президентских выборов.
По результатам Национального экзит-пола по состоянию на 20:00, на выборах президента Украины шоумен Владимир Зеленский набирал 73% голосов избирателей, а действующий Глава государства Петр Порошенко – 25,5%.
Экзит-полы, проведенные для ТСН и телеканала 112 Украина, также свидетельствуют об уверенной победе Зеленского.
Басков был внесен в черный список российских исполнителей из-за посещения Крыма.
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