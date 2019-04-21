Представитель команды кандидата в президенты Владимира Зеленского Александр Данилюк заявил, что его «не интересует» возможное назначение на должность главы МИД в случае победы Зеленского на выборах-2019.

Об этом Данилюк заявил в комментарии «Украинской правде».

«Я больше специалист по внутренним преобразованиям, реформам ... И перед тем, как строить внешние альянсы, надо показать, что Украина действительно меняется, что здесь происходят серьезные реформы. Все, что не было сделано при предыдущей власти - а мы все уже понимаем, что это - предыдущая власть ... - это нужно будет сделать. Тогда и внешняя политика будет успешной», - заявил Данилюк.

На вопрос, готов ли он к работе в правительстве Гройсмана, Данилюк заявил: «Я дважды в одну и ту же воду не вхожу».

«Мы понимаем, что это - временное правительство, и сейчас важно смотреть в будущее - каким будет новое правительство и что может сделать новоизбранный президент в плане того, что от него ожидают люди», - отметил он.

Данилюк добавил, что его роль в новой команде «будет зависеть от качества команды».

«Для меня это важно. ... Очень сложно менять страну, когда этим занимаются всего несколько человек. Поэтому когда я увижу всю команду - а сейчас этот вопрос даже не обсуждается, когда она будет создана - тогда я и буду решать, если будет предложение - соглашаться на него или нет «, - подытожил Данилюк.

Он также выразил убеждение, что при предыдущей власти к «людям, которые представляли Украину, не было доверия» во время встреч на высшем уровне.

«Чувствовалось, что человек представляет ... свои интересы, или скрывает свои интересы ... а говорит о том, что нужна поддержка реформ. Мы хотим перестроить этот подход», - заявил Данилюк.

Как ранее сообщал ForUm, 18 апреля кандидат в президенты Владимир Зеленский в представил свою команду.