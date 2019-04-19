Кандидат в президенты Владимир Зеленский в эфире программы «Право на власть» представил свою команду. Он заявил, что эти люди «пойдут с ним в Администрацию президента».

«Понимаете, мы не раздаем портфелей, не даем должностей. Кто из них будет лучшим, тот и займет ту или иную должность», - сказал Зеленский.

Его команда имеет следующий состав:

Руслан Стефанчук – реформирование государственных и правовых институтов;

Иван Баканов – председатель партии Слуга народа, отвечает за отношения с Верховной Радой;

Дмитрий Разумков – вопрос внутренней политики;

Александр Данилюк – международные отношения, экономика, финансовая и банковская политика;

Руслан Рябошапка – охрана порядка и антикоррупционная политика;

Галина Янченко – эксперт по антикоррупционной политике и didgital-решениям;

Денис Монастырский - правоохранительные органы;

Сергей Ионушас - органы правосудия;

Иван Апаршин - эксперт по безопасности и обороны;

Ирина Венедиктова - реформы в судебной системе;

Даниил Гетманцев - экономика, финансы и налогообложение;

Виктория Страхова – отвечает за банковскую деятельность;

Михаил Федоров – руководитель диджитал-направления Зе-команды;

Александр Мережко – эксперт по вопросам международных отношений и народовластия;

Олег Бондаренко - направление экологической политики;

Марина Бардина - отвечает за реализацию равных прав и возможностей женщин и мужчин;

Сергей Кальченко - эксперт по избирательному законодательству, европейским стандартам в области прав человека;

Андрей Герус – направление энергетики, жилищно-коммунальных услуг и антимонопольное регулирование;

Сергей Бабак - эксперт по образованию и науке;

Евгений Комаровский – советник по вопросам медицины;

«Мы с этими людьми будем строить сильную, мощную, свободную Украину, которая не является младшей сестрой России, не коррумпированный партнер Европы, а наша независимая Украина», - заявил Зеленский.

По официальным результатам первого тура выборов президента Украины, за Владимира Зеленского проголосовали 30,24% избирателей, за действующего главу государства Петра Порошенко – 15,95% избирателей. Второй тур состоится 21 апреля.