Кандидат в президенты Владимир Зеленский в эфире программы «Право на власть» представил свою команду. Он заявил, что эти люди «пойдут с ним в Администрацию президента».
«Понимаете, мы не раздаем портфелей, не даем должностей. Кто из них будет лучшим, тот и займет ту или иную должность», - сказал Зеленский.
Его команда имеет следующий состав:
Руслан Стефанчук – реформирование государственных и правовых институтов;
Иван Баканов – председатель партии Слуга народа, отвечает за отношения с Верховной Радой;
Дмитрий Разумков – вопрос внутренней политики;
Александр Данилюк – международные отношения, экономика, финансовая и банковская политика;
Руслан Рябошапка – охрана порядка и антикоррупционная политика;
Галина Янченко – эксперт по антикоррупционной политике и didgital-решениям;
Денис Монастырский - правоохранительные органы;
Сергей Ионушас - органы правосудия;
Иван Апаршин - эксперт по безопасности и обороны;
Ирина Венедиктова - реформы в судебной системе;
Даниил Гетманцев - экономика, финансы и налогообложение;
Виктория Страхова – отвечает за банковскую деятельность;
Михаил Федоров – руководитель диджитал-направления Зе-команды;
Александр Мережко – эксперт по вопросам международных отношений и народовластия;
Олег Бондаренко - направление экологической политики;
Марина Бардина - отвечает за реализацию равных прав и возможностей женщин и мужчин;
Сергей Кальченко - эксперт по избирательному законодательству, европейским стандартам в области прав человека;
Андрей Герус – направление энергетики, жилищно-коммунальных услуг и антимонопольное регулирование;
Сергей Бабак - эксперт по образованию и науке;
Евгений Комаровский – советник по вопросам медицины;
«Мы с этими людьми будем строить сильную, мощную, свободную Украину, которая не является младшей сестрой России, не коррумпированный партнер Европы, а наша независимая Украина», - заявил Зеленский.
По официальным результатам первого тура выборов президента Украины, за Владимира Зеленского проголосовали 30,24% избирателей, за действующего главу государства Петра Порошенко – 15,95% избирателей. Второй тур состоится 21 апреля.
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