также в разделеВыборы
ЦИК прогнозирует рост явки во второй половине дня 12
Порошенко проголосовал на выборах 24
Явка избирателей составила 17,08% за три часа голосования 29
На одном из участков умер избиратель 46
Зеленский проголосовал на выборах президента Украины 60
Границу Украины в день выборов охраняет 8 тысяч человек 8
МВД подготовило авиацию для охраны выборов 11
В «день тишины» зафиксировали более 250 нарушений 13
Суд отказал в отмене регистрации Зеленского 105
Сегодня - второй тур выборов президента Украины 128
В «день тишины» полиция получила около сотни сообщений о нарушениях 46
День выборов: 39 тысяч спасателей будут нести дежурство 12
В Украине наступил «день тишины» 125
Официальные дебаты на Общественном завершились 316
Аноним сообщил, что в студии Общественного может произойти теракт 244
МВД: Дебаты на «Олимпийском» прошли без нарушений общественного порядка 42
Зеленский назвал боевиков ОРДЛО «повстанцами» 354
На Общественном начались дебаты, Зеленский не пришел 280

Представители избирательного участка в Лебединском Волновахского района Донецкой области отказываются выполнять свои обязанности из-за опасности на выборах президента Украины. Об этом сообщила председатель ЦИК Татьяна Слипачук во время брифинга, передает корреспондент РБК-Украина.

По ее словам, избирательный участок находится на линии разграничения.

«В отношении этого участка, я имею в виду избирательный участок № 140379 округа № 60. Надо учитывать, что этот участок находится на линии разграничения. Участок находится в сложном районе. Они не хотят ехать туда и выполнять функции, которые они должны выполнять сейчас», - сообщила Слипачук.

По ее словам, сейчас невозможно перенести участок для голосования в другое место.

«Он в другом месте открыться не может. Мы сделаем все для того, чтобы он открылся в том месте, где он есть. Мы находимся в постоянном контакте с главой Донецкой ВЦА. Мы решим эту проблему, чтобы люди смогли проголосовать», - добавила председатель ЦИК.

По ее словам, в МВД назвали неверные данные. Ведь в списках избирателей участка находится только 192 избиратели.

«31 марта на этом участке изъявили желание проголосовать только четверо избирателей», - заявила Слипачук.

В 8:00 в стране открылись избирательные участки. Отдать свой голос можно до 20:00.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

16
Теги