также в разделеВыборы
ЦИК прогнозирует рост явки во второй половине дня 12
Порошенко проголосовал на выборах 24
Стало известно, почему не открылся избирательный участок 16
Явка избирателей составила 17,08% за три часа голосования 30
На одном из участков умер избиратель 50
Зеленский проголосовал на выборах президента Украины 61
МВД подготовило авиацию для охраны выборов 11
В «день тишины» зафиксировали более 250 нарушений 15
Суд отказал в отмене регистрации Зеленского 106
Сегодня - второй тур выборов президента Украины 132
В «день тишины» полиция получила около сотни сообщений о нарушениях 46
День выборов: 39 тысяч спасателей будут нести дежурство 12
В Украине наступил «день тишины» 125
Официальные дебаты на Общественном завершились 316
Аноним сообщил, что в студии Общественного может произойти теракт 244
МВД: Дебаты на «Олимпийском» прошли без нарушений общественного порядка 42
Зеленский назвал боевиков ОРДЛО «повстанцами» 354
На Общественном начались дебаты, Зеленский не пришел 280

Государственную границу Украины в день голосования во втором туре выборов президента охраняет около 8 тыс. человек. Об этом сообщил первый заместитель Государственной пограничной службы Юрий Гресько во время брифинга.

«На сегодняшний день Государственная пограничная служба охрану границы осуществляет в усиленном варианте. К охране государственной границы привлечено около 8 тыс. лиц, выполняющих обязанности как на государственной границе, так и в 157 пунктах пропуска», - отметил он.

По его словам, за минувшие сутки пункты въезда-выезда работали в штатном режиме. Через них прошли 43 тыс. человек. 
При этом он добавил, что ГПС также следит за ситуацией в Черном и Азовском морях, а на дежурстве находятся три самолета и два вертолета.

Напомним, второй тур выборов президента Украины проходит в воскресенье, 21 апреля. Избирательные участки открылись в 8:00 закроются в 20:00.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

8
Теги