Государственную границу Украины в день голосования во втором туре выборов президента охраняет около 8 тыс. человек. Об этом сообщил первый заместитель Государственной пограничной службы Юрий Гресько во время брифинга.

«На сегодняшний день Государственная пограничная служба охрану границы осуществляет в усиленном варианте. К охране государственной границы привлечено около 8 тыс. лиц, выполняющих обязанности как на государственной границе, так и в 157 пунктах пропуска», - отметил он.

По его словам, за минувшие сутки пункты въезда-выезда работали в штатном режиме. Через них прошли 43 тыс. человек.

При этом он добавил, что ГПС также следит за ситуацией в Черном и Азовском морях, а на дежурстве находятся три самолета и два вертолета.

Напомним, второй тур выборов президента Украины проходит в воскресенье, 21 апреля. Избирательные участки открылись в 8:00 закроются в 20:00.