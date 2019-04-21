В Украине в «день тишины», 20 апреля, полиция получила 262 заявления и сообщения, связанные с избирательным процессом. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Facebook.

«По состоянию на 21:00 в «день тишины» полицейские зарегистрировали 262 заявления и сообщения о нарушениях, связанных с избирательным процессом. В основном сообщения касаются незаконной агитации. Открыто одно уголовное производство», - сообщили правоохранители.

Напомним, сегодня - второй тур выборов президента Украины.