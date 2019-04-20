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В центре города Каменское Днепропетровской области подстрелили мужчину, полиция объявила план «Сирена». Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

«Сообщение о стрельбе поступило к нам около 16:30. На месте происшествия было установлено, что неизвестный на автомобиле совершил выстрелы в сторону 33-летнего местного жителя», - отметили в полиции.

В результате стрельбы мужчина получил огнестрельное ранение, его сразу госпитализировали в больницу.

Еще двум пострадавшим прохожим - женщине и мужчине - предоставили первичную медицинскую помощь на месте, но позже их также госпитализировали.

Полиция объявила план «Сирена».

«По данному факту возбуждено уголовное производство с правовой квалификацией - покушение на убийство двух и более лиц», - отметили в полиции.
ForUm

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